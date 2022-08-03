Ввезення автомобілів для потреб армії навіть після скасування "нульового розмитнення" залишається безмитним. Однак для того, щоб не виникло необхідності сплачувати податки, при ввезенні таких авто треба дотримуватись певних правил.

Не автомобіль, а гуманітарна допомога

Автомобілі, які передають військовим частинам, при перетині кордону вважають не транспортними засобами, а гуманітарною допомогою. До неї застосовують спрощену процедуру оформлення та звільняють від сплати будь-яких платежів.

Підставою для цього може бути лист від громадської або благодійної організації, адресований керівникам Обласної військової адміністрації та Державної митної служби в області, через яку ввозитимуть авто. До організації, своєю чергою, повинна звернутися військова частина з офіційним листом-запитом про потребу в транспортному засобі. І лише після цього починають відбуватися всі процеси, пов'язані з купівлею, доставкою та передачею авто, пояснюють в Інституті досліджень авторинку.

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Як купити авто для ЗСУ за кордоном

Військові на передову потребують певних типів авто – зазвичай це пікапі та повнопривідні позашляховики. Також важливо, щоб машина буда дизельною – цього пального в армії достатньо. А бензинове чи на газу буде мати проблеми з заправкою. Водночас жодного значення, з якого боку буде кермо, в цьом у випадку немає. Тому для армії везуть так багато машин з правим розташуванням керма.

Тож першим етапом привозу авто для ЗСУ стане його пошук в країнах Європи. Адже це найближчий шлях для доставки цих автомобілів в Україну. Зі США чи країн Азії наразі доставляти автомобілі дуже дорого.

Купівля та оплата автомобіля для ЗСУ за кордоном нічим не відрізняється від процесу придбання будь-якого іншого автомобіля для особистого користування. Лише за документами покупцем має виступати українська громадська організація або благодійний фонд. Це дає змогу отримати рахунок-фактуру, купити валюту та переказати кошти банківським переказом продавцю.

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Оплативши авто, ви отримуєте від продавця договір купівлі-продажу або рахунок, а також реєстраційні документи на авто.

У разі, якщо іноземна благодійна організація чи фонд вирішить подарувати транспортний засіб як гуманітарну допомогу, замість рахунку на авто видають лист про безоплатну передачу автомобіля громадській організації в Україні чи безпосередньо військовій частині.

Якщо плануєте доставляти машину своїм ходом, необхідно потурбуватися про наявність тимчасових номерних знаків та страхування. Якщо ж автомобіль перевозитиме автовоз, цього робити не потрібно.

Для перетину кордону необхідно підготувати спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та отримати ID-номер. Підготувати її може, серед інших, польський митний брокер. Для цього йому потрібно надати дані про гуманітарний вантаж, в нашому випадку – автомобіль, що прямує до України.

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Як перевезти через кордон та розмитнити

Машина, яка оформлена як гуманітарна допомога, повинна перетинати кордон по виділеній смузі, оминаючи чергу із комерційних вантажів. Проте часто це залежить від інфраструктури пунктів пропуску на стороні Євросоюзу та практики, яка склалася на них.

В будь-якому разі, шанси не “зависнути” у черзі на кордоні будуть лише в тих, хто оформить правильний пакет документів. У разі, якщо транспортний засіб експортуватиметься не як гуманітарна допомога, а як авто особистого користування, марно надіятися на позачерговий перетин кордону.

Після оформлення експорту на європейській стороні контрольно-пропускного пункту потрібно задекларувати автомобіль в Україні. Це відбувається за спрощеною процедурою безпосередньо на контрольно-пропускному пункті, хоч і потребує нескладних попередніх формальностей.

Водію, який перетинатиме кордон на автомобілі чи перевозитиме його, необхідно заповнити декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою. Це можна зробити онлайн в особистому кабінеті на сайті Державної митної служби або спеціально створеному сервісі Державної системи гуманітарної допомоги.

Після заповнення форми ви отримаєте спеціальний код. Цей унікальний електронний ідентифікатор необхідно надати працівнику української митниці вже на КПП. Також необхідно надати усі документи (листи та звернення), щоб підтвердити мету ввезення та ідентифікувати отримувача автомобіля як гуманітарної допомоги.

Копію спрощеної митної декларації слід надіслати в банк, який здійснював переказ коштів за кордон, для підтвердження ввезення оплаченого товару. В іншому випадку можуть бути проблеми під час державного фінансового контролю діяльності підприємства чи організації.

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Як отримати номерні знаки на авто для ЗСУ

Після перетину кордону автомобіль має отримати українські номерні знаки. Для автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога, передбачена процедура тимчасової реєстрації. У разі, якщо авто ввезене громадською організацією чи благодійним фондом, саме вони повинні звернутися із заявою до будь-якого Сервісного центру МВС.

Чинне законодавство дає можливість зареєструвати такий автомобіль лише тимчасово. Можливо, після закінчення воєнного стану, законотворці розроблять процедуру “легалізації” таких машин в Україні на постійній основі.

Для тимчасової реєстрації автомобіля, ввезеного як гуманітарна допомога, необхідні:

оригінал митної декларації, оформленої під час ввезення авто на КПП;

звернення від громадської організації про потребу в тимчасовій реєстрації транспортного засобу;

іноземне свідоцтво про реєстрацію;

договір купівлі-продажу (або рахунок, дарча тощо);

документи, що підтверджують повноваження представника організації.

Якщо громадська організація чи благодійний фонд реєструють на себе автомобіль вперше, в Сервісному центрі додатково попросять надати статутні документи, а також відомості про керівництво.

При передачі транспортного засобу слід обов’язково скласти Акт прийняття-передання між громадською організацією та військовою частиною. Цей документ разом із тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію буде підставою для користування автомобілем військовою частиною, а також підтвердженням того, що гуманітарна допомога використовується за призначенням.

У разі, якщо отримувачем гуманітарної допомоги (автомобіля) є безпосередньо військова частина, його відомчою реєстрацією буде займатися вже вона.

Довіряйте лише перевіреним організаціям

Якщо ви не маєте можливості привозити автомобіль для армії самостійно, але хочете скористатися послугами посередників чи просто допомогти фінансово, ви можете звернутися до компаній чи організацій, що займаються волонтерською діяльністю. Проте, щоб не потрапити на гачок шахраїв, довіряйте лише перевіреним організаціям.

Компанія West Auto Hub разом з ГО “Волинське братство Святого Володимира Великого” успішно доставили та передали 83 автомобілі на потреби ЗСУ. Переважно пікапи, мінівени, “буси” та спеціалізовану техніку: рефрижератори, “швидкі”, пожежні авто.

West Auto Hub спільно з Волинським братством Св. Володимира Великого заснував гуманітарну місію. “Ми – автомобільна компанія. Тож забезпечувати Збройні Сили України транспортом – наша суперсила” – каже директорка Юлія Риковська, - “Без допомоги небайдужих це було б неможливо. Щоб захисники якнайшвидше отримали автівки, долучайтесь до збору коштів”.