Ввоз автомобилей для нужд армии даже после отмены "нулевого растаможивания" остается беспошлинным. Однако для того, чтобы не возникло необходимости платить налоги, при ввозе таких авто нужно соблюдать определенные правила.

Не автомобиль, а гуманитарная помощь

Автомобили, которые передают военным частям, при пересечении границы считают не транспортными средствами, а гуманитарной помощью. К ней применяется упрощенная процедура оформления и освобождение от уплаты любых платежей.

Основанием для этого может быть письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное руководителям областной военной администрации и Государственной таможенной службы в области, через которую будут ввозить авто. В организацию, в свою очередь, должна обратиться воинская часть с официальным письмом-запросом о необходимости транспортного средства. И только после этого начинаются все процессы, связанные с покупкой, доставкой и передачей авто, объясняют в Институте исследований авторынка.

Кстати, волонтеры решили для армии купить танковые тягачи.

Как купить авто для ВСУ за рубежом

Военные на передовой нуждаются в определенных типах авто – обычно это пикапы и полноприводные внедорожники. Также важно, чтобы машина была дизельной – этого горючего в армии достаточно. Те, что на бензине или на газу, будут иметь проблемы с заправкой. В то же время нет никакого значения, с какой стороны будет руль. Потому для армии везут так много машин с правым расположением руля.

Первым этапом привоза авто для ВСУ станет его поиск в странах Европы. Это ближайший путь для доставки автомобилей в Украину. Из США или стран Азии сейчас доставлять очень дорого.

Покупка и оплата автомобиля для ВСУ за границей ничем не отличается от процесса приобретения любого авто для личного пользования. Только по документам покупателем должна выступать украинская общественная организация или благотворительный фонд. Это позволяет получить счет-фактуру, купить валюту и перевести средства банковским переводом продавцу.

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Оплатив авто, вы получаете от продавца договор купли-продажи или счет, а также регистрационные документы на авто.

В случае, если иностранная благотворительная организация или фонд решит подарить транспортное средство в качестве гуманитарной помощи, вместо счета на авто выдается письмо о безвозмездной передаче автомобиля общественной организации в Украине или непосредственно воинской части.

Если вы планируете доставлять машину своим ходом, необходимо позаботиться о наличии временных номерных знаков и страхования. Если автомобиль будет перевозить автовоз, этого делать не нужно.

Для пересечения границы необходимо подготовить специальную декларацию по вывозу гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер. Подготовить ее может среди прочих польский таможенный брокер. Для этого ему нужно предоставить данные о гуманитарном грузе, в нашем случае – автомобиль, направляющийся в Украину.

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Как перевезти через границу и растаможить

Машина, оформленная как гуманитарная помощь, должна пересекать границу по выделенной полосе, минуя очередь из коммерческих грузов. Однако часто это зависит от инфраструктуры пунктов пропуска на стороне Евросоюза и сложившейся на них практики.

Во всяком случае, шансы не "зависнуть" в очереди на границе будут только у тех, кто оформит правильный пакет документов. В случае, если транспортное средство будет экспортироваться не как гуманитарная помощь, а как автомобиль личного пользования, бесполезно надеяться на внеочередное пересечение границы.

После оформления экспорта на европейской стороне контрольно-пропускного пункта следует задекларировать автомобиль в Украине. Это происходит по упрощенной процедуре непосредственно на контрольно-пропускном пункте, хотя и требует несложных предварительных формальностей.

Водителю, который будет пересекать границу на машине или перевозить ее, необходимо заполнить декларацию про перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью. Это можно сделать онлайн в личном кабинете на сайте Государственной таможенной службы или специально созданном сервисе Государственной системы гуманитарной помощи.

После заполнения формы вы получите специальный код. Этот уникальный электронный идентификатор необходимо предоставить работнику украинской таможни уже на КПП. Также необходимо предоставить все документы (письма и обращения), чтобы подтвердить цель ввоза и идентифицировать получателя автомобиля в качестве гуманитарной помощи.

Копию упрощенной таможенной декларации следует отправить в банк, который осуществлял перевод средств за границу, для подтверждения ввоза оплаченного товара. В противном случае могут возникать проблемы во время государственного финансового контроля деятельности предприятия или организации.

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Как получить номерные знаки на авто для ВСУ

После пересечения границы автомобиль должен получить украинские номерные знаки. Для машин, которые ввозятся в качестве гуманитарной помощи, предусмотрена процедура временной регистрации. В случае, если автомобиль ввезен общественной организацией или благотворительным фондом, именно они должны обратиться с заявлением в любой Сервисный центр МВД.

Действующее законодательство позволяет зарегистрировать такой автомобиль только временно. Возможно, после окончания военного положения, законодатели разработают процедуру "легализации" таких машин в Украине на постоянной основе.

Для временной регистрации автомобиля, ввезенного в качестве гуманитарной помощи, необходимы:

оригинал таможенной декларации, оформленной при ввозе авто на КПП;

обращение от общественной организации о необходимости временной регистрации транспортного средства;

иностранное свидетельство о регистрации;

договор купли-продажи (или счет, дарственная и т.п.);

документы, подтверждающие полномочия представителя организации.

Если общественная организация или благотворительный фонд регистрируют автомобиль впервые, в Сервисном центре дополнительно попросят предоставить уставные документы, а также данные о руководстве.

При передаче транспортного средства следует обязательно составить акт приема-передачи между общественной организацией и воинской частью. Этот документ вместе с временным свидетельством о регистрации будет основанием для пользования автомобилем воинской частью, а также подтверждением того, что гуманитарная помощь используется по назначению.

В случае если получателем гуманитарной помощи (автомобиля) является непосредственно воинская часть, его ведомственной регистрацией будет заниматься уже она.

Доверяйте только проверенным организациям

Если у вас нет возможности привезти автомобиль для армии самостоятельно, но хотите воспользоваться услугами посредников или просто помочь финансово, вы можете обратиться в компании или организации, которые волонтерской деятельностью. Однако, чтобы не попасть на крючок мошенников, доверяйте только проверенным организациям.

Компания West Auto Hub вместе с ОО "Волынское братство Святого Владимира Великого" успешно доставили и передали 83 автомобиля на нужды ВСУ. Преимущественно пикапы, минивэны, бусы и специализированную технику: рефрижераторы, “скорые”, пожарные авто.

West Auto Hub совместно с Волынским братством Св. Владимира Великого учредил гуманитарную миссию. “Мы – автомобильная компания. Так что обеспечивать Вооруженные Силы Украины транспортом – наша суперсила,” – говорит директор Юлия Рыковская, – “Без помощи неравнодушных это было бы невозможно. Чтобы защитники как можно быстрее получили автомобили, присоединяйтесь к сбору средств”.