Это позволит уменьшить время прохождения границы с Польшей для автобусов.

"Сегодня (16 августа) в пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчева" наконец будет открыт автобусный участок, сообщает в своем телеграм-канале заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем.

План разделения в Краковце пассажирского и грузового участка существовал давно, однако ввели его только сейчас. Теперь весь пассажирский транспорт поедет по отдельной полосе. "Сейчас это один из путей уменьшения десяти-, двадцати - километровых очередей на границах", – говорит Наем.

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20 июня на этом пункте пропуска была введена новая полоса для грузовиков, благодаря чему среднесуточная пропускная способность “Краковца” выросла в полтора раза. Впрочем, очередь из грузовиков все равно растянулась на несколько километров.

До конца месяца также существуют планы улучшить ситуацию на румынской границе, где тоже собираются большие очереди.