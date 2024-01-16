Щойно Державна митна служба повідомила про розблокування польськими страйкарями міжнародного пункту пропуску "Корчова - Краківець"

Повідомляється, що станом на 16:00 16 січня з польської сторони в черзі на вʼїзд в Україну зібралося близько 300 вантажівок.

Оформлення та пропуск через кордон легкових автомобілів та автобусів здійснюється у звичному режимі.

Одночасно митники та прикордонники попросили автоперевізників "зважати на цю інформацію під час планування міжнародних перевезень".

Читайте також На пункті "Краківець" відкриють автобусну ділянку

Міністерство інфраструктури та розвитку Польщі переконало організаторів блокади пунктів пропуску на польсько-українському кордоні відмовитися від блокади. Щоправда, протестувальники призупиняють свої дії до 1 березня.

"Ми підписали угоду, результатом якої є припинення протесту на автомобільних пунктах пропуску в трьох населених пунктах - Корчова, Гребенне, Дорогуськ. Угода, яка складається з семи пунктів, діятиме до 1 березня. За цей час уряд Польщі зобов’язується розв'язувати проблеми перевізників", - повідомив у Варшаві на пресконференції міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовилися про певні умови: ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", — сказав Томаш Борковський, який входить до польського Комітету захисту перевізників та транспортних роботодавців.