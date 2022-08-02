Maserati продолжает испытания GranTurismo Folgore, за которыми мы следим с весны этого года. На этот раз шпионам удалось снять электрическое купе во время тестов на немецком автодроме Нюрбургринг.

В том, что это именно электромобиль, никаких сомнений нет: у прототипа отсутствуют выпускные патрубки и есть наклейка рядом с задним номерным знаком, что свидетельствует о его природе. Кроме того, под левым задним фонарем можно рассмотреть зарядный порт.

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Ожидается, что электрокар будет немного отличаться от бензинового гран-туризма нового поколения, который должен выйти несколько раньше – уже в этом году. В частности, он будет иметь другой передний бампер без ненужных боковых воздухозаборников.

По предварительным данным, Maserati GranTurismo Folgore получит трехмоторную силовую установку суммарной мощностью 1200 л. с., которая обеспечит ему полный привод, разгон до первой сотни за неполные три секунды и максимальную скорость свыше 300 км/ч. Встроенная в пол 800-вольтовая батарея будет поддерживать быструю зарядку током мощностью до 300 киловатт.

Ранее этим летом нашему читателю удалось заглянуть в салон нового GranTurismo. Судя по его снимкам, внутри купе будет похоже на кроссовер Grecale, у которого также появится электрическая версия – как и MC20, Quattroporte и Levante. К концу нынешнего десятилетия у марки совсем не останется традиционных машин: разве что для гонок, к которым она сейчас активно возвращается.