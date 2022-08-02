Maserati продовжує випробування GranTurismo Folgore, за якими ми стежимо з весни цього року. На цей раз шпигунам вдалося зняти електричне купе під час тестів на німецькому автодромі Нюрбургрінг.

У тому, що це саме електромобіль, жодних сумнівів немає: у прототипу відсутні випускні патрубки і є наклейка поруч із заднім номерним знаком, що свідчить про його природу. Крім того, під лівим заднім ліхтарем можна розглянути зарядний порт.

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Очікується, що електрокар трохи відрізнятиметься від бензинового гран-туризму нового покоління, який має вийти дещо раніше – вже цього року. Зокрема, він матиме інший передній бампер без непотрібних бічних повітрозабірників.

За попередніми даними, Maserati GranTurismo Folgore отримає тримоторну силову установку сумарною потужністю 1200 к.с., яка забезпечить йому повний привід, розгін до першої сотні за неповні три секунди та максимальну швидкість понад 300 км/год. Вбудована в підлогу 800-вольтова батарея підтримуватиме швидку зарядку струмом потужністю до 300 кіловат.

Раніше цього літа нашому читачеві вдалося заглянути до салону нового GranTurismo. Судячи з його знімків, усередині купе буде схоже на кросовер Grecale, у якого також з'явиться електрична версія - як і MC20, Quattroporte і Levante. До кінця нинішнього десятиліття у марки зовсім не залишиться традиційних машин: хіба що для перегонів, до яких вона зараз активно повертається.