Накидка предназначена специально для одной модели и выполнена в стиле камуфляжной пленки, что покрывала концепт.

Каждый раз, когда кто-то видит закамуфлированный автомобиль, естественно предполагает, что это тестовый мул того или иного автопроизводителя, который тестирует прототип своей последней серийной модели. Поскольку они стали настолько привычным явлением, автопроизводители даже начали отходить от стандартного черно-белого рисунка некоторое время назад. А теперь Maserati выводит идею камуфляжа на новый уровень.

Смотрите также: Renault Zoe, Fiat 500e, Honda e и еще пять электрических хэтчбеков посоревновались в ускорении: видео

Как насчет того, чтобы аксессуар, который может заставить ваш автомобиль почти полностью исчезнуть ... если для этого есть подходящий фон. Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей, который годами пытался стать столь же успешным, как и легендарным, нашел способ сделать это, благодаря своему новому суперкару Maserati MC20.

Фото: Maserati MC20 и фирменный чехол / Maserati

Суперкар, который устанавливает новые стандарты производительности, инноваций и стиля для марки, также будет соблазнять покупателей необычным аксессуаром. Чехол выполнен из "двухслойного эластичного дышащего материала, подбитого мягкой флисовой тканью".

Увидев официальные фотографии этого нового аксессуара и то, как Maserati MC20 исчезает, благодаря специальному заднему плану, на ум приходит безумная идея: компания должна продавать рулоны обоев с таким рисунком! Таким образом, каждый владелец сможет превратить свой гараж в идеальный фон для исчезновения MC20.