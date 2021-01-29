Накидка призначена спеціально для однієї моделі і виконана у стилі камуфляжної плівки, що вкривала концепт.

Щоразу, коли хтось бачить закамуфльований автомобіль, природно припускають, що це тестовий мул того чи іншого автовиробника, який тестує прототип своєї останньої серійної моделі. Оскільки вони стали настільки звичним явищем, автовиробники навіть почали відходити від стандартного чорно-білого малюнка деякий час тому. А тепер Maserati виводить ідею камуфляжу на новий рівень.

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Як щодо того, щоб мати аксесуар, який може змусити ваш автомобіль майже повністю зникнути... якщо для цього є підходяще тло. Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів, який роками намагався стати настільки ж успішним, як і легендарним, знайшов спосіб зробити це, завдяки своєму новому суперкару Maserati MC20.

Фото: Maserati MC20 і фірмовий чохол / Maserati

Суперкар, який встановлює нові стандарти продуктивності, інновацій та стилю для марки, також спокушатиме покупців незвичайним аксесуаром. Чохол виконаний з “двошарового еластичного дихаючого матеріалу, підбитого м’якою флісовою тканиною”.

Побачивши офіційні фотографії цього нового аксесуара та те, як Maserati MC20 зникає, завдяки спеціальному задньому плану, на думку приходить шалена ідея: компанія повинна продавати рулони шпалер з таким малюнком! Таким чином, кожен власник зможе перетворити свій гараж на ідеальне тло для зникнення MC20.

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