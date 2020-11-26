Седан и хэтчбек получили порцию электрификации и свежих технологий. Пока только в Японии.

Mazda3 четвертого поколения получила обновление, с которым эта модель стала мощнее, а также имеет улучшенные подвеску и круиз-контроль.

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Главный аспект обновления – умеренно-гибридная силовая установка e-SkyActiv X. Основой для нее служит 2-литровый бензиновый мотор с компрессионным зажиганием топлива, усиленный синхронным 24-вольтовым электромотором. Последний добавляет бензиновому агрегату 6,5 л. с. и 61 Нм. Саму двухлитровую "четверку" также оптимизировали, увеличив отдачу со 180 л. с. и 224 Нм до 190 л. с. и 240 Нм.

Производительность 1,8-литрового дизеля SkyActiv-D в обновленной модели также выросла-со 116 до 130 л. с. Вместе с тем, разработчики улучшили его реакцию на педаль акселератора.

Также инженеры Mazda поработали над подвеской Mazda3, повысив комфорт и точность управления. Характеристики адаптивного круиз-контроля также были оптимизированы, в частности система Cruising & Traffic Support теперь работает на более высоких скоростях.

Фото: Mazda3 2021 модельного года для Японии / Mazda