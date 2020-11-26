Седан та хетчбек отримали порцію електрифікації та свіжих технологій. Поки що тільки в Японії.

Mazda3 четвертого покоління отримала оновлення, з яким ця модель стала потужнішою, а також має покращені підвіску і круїз-контроль.

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Головний аспект оновлення – помірно-гібридна силова установка e-SkyActiv X. Основою для неї служить 2-літровий бензиновий мотор з компресійним запалюванням палива, посилений синхронним 24-вольтовим електромотором. Останній додає бензиновому агрегату 6,5 к.с. і 61 Нм. Саму дволітрову “четвірку” також оптимізували, збільшивши віддачу зі 180 к.с. і 224 Нм до 190 к.с. і 240 Нм.

Продуктивність 1,8-літрового дизеля SkyActiv-D в оновленої моделі також зросла – зі 116 до 130 к.с. Разом з тим, розробники поліпшили його реакцію на педаль акселератора.

Також інженери Mazda попрацювали над підвіскою Mazda3, підвищивши комфорт і точність управління. Характеристики адаптивного круїз-контролю також були оптимізовані, зокрема система Cruising & Traffic Support тепер працює на більш високих швидкостях.

Фото: Mazda3 2021 модельного року для Японії / Mazda