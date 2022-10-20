Самый маленький кроссовер Mazda обновили – CX-30 теперь имеет повышенную безопасность, немного больше мощности и лучшую экономию топлива.

Mazda CX-30 имеет тот же 2,5-литровый атмосферный двигатель, но после рестайлинга он выдает 191 л.с., что на 5 л.с. больше, чем раньше. По оценкам EPA, расход топлива составляет 9,1/7,1/8,1 л/100 км в городе/шоссе/смешанном цикле. Система полного привода i-Activ остается стандартной для всех моделей.

Кстати Mazda представила один из самых эффективных дизельных двигателей в мире

Среди новых систем безопасности – дополнительные задние боковые подушки безопасности, задние натяжители ремней безопасности, переработанные средние и задние стойки. По утверждению японского автопроизводителя, это поможет ему соответствовать последним протоколам безопасности IIHS.

Среди предложенных в США модификаций – те же, что были раньше, кроме Turbo. Модельный ряд начинается с S, за которым следуют S Select, S Preferred и S Carbon Edition, рекомендованная розничная цена которых составляет от 22 950 долларов. Ранее цена Mazda CX-30 2022 года начиналась с 22 200 долларов, а максимум – 34 400 долларов.

Уровень оборудования меняется в зависимости от комплектации: базовая модель оснащена 8,8-дюймовой информационно-развлекательной системой, интеграцией смартфона, 7-дюймовым дисплеем водителя, аудиосистемой с восемью динамиками, двумя портами USB, камерой заднего вида, климат-контролем, черной тканью сидений и 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Перейдя на S Select, вы получите алюминиевые рейлинги на крыше, указатели поворота, встроенные в корпуса боковых зеркал, обивку из кожзама, Bluetooth, круиз-контроль, двухзонный кондиционер, 18-дюймовые колеса, задние частные окна и тому подобное. S Preferred добавляет подогрев передних сидений с электрорегулировкой и настройкой памяти для водителя, черную или бежевую обивку из кожзама и глянцевую черную решетку радиатора.