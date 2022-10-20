Найменший кросовер Mazda оновили - CX-30 тепер має підвищену безпеку, трохи більше потужності та кращу економію палива.

Mazda CX-30 має той самий 2,5-літровий атмосферний двигун, але після рестайлінгу він видає 191 к.с., що на 5 к.с. більше, ніж раніше. За оцінками EPA, витрата пального становить 9,1/7,1/8,1 л/100 км у місті/шосе/змішаному циклі. Система повного приводу i-Activ залишається стандартною для всіх моделей.

До речі Mazda представила один з найефективніших дизельних двигунів

Серед нових систем безпеки – додаткові задні бічні подушки безпеки, задні натягувачі ременів безпеки, перероблені середні та задні стійки. За твердженням японського автовиробника, це допоможе йому відповідати останнім протоколам безпеки IIHS.

Серед запропонованих у США модифікацій – ті ж, що були раніше, окрім Turbo. Модельний ряд починається з S, за яким слідують S Select, S Preferred і S Carbon Edition, рекомендована роздрібна ціна яких становить від 22 950 доларів. Раніше ціна Mazda CX-30 2022 року починалася з 22 200 доларів, а максимум – 34 400 доларів.

Рівень обладнання змінюється залежно від комплектації: базова модель оснащена 8,8-дюймовою інформаційно-розважальною системою, інтеграцією смартфона, 7-дюймовим дисплеєм водія, аудіосистемою з вісьмома динаміками, двома портами USB, камерою заднього виду, клімат-контролем, чорною тканиною сидіння та 16-дюймовими легкосплавними дисками.

Перейшовши на S Select, ви отримаєте алюмінієві рейлінги на даху, покажчики повороту, вбудовані в корпуси бічних дзеркал, оббивку зі шкірозамінника, Bluetooth, круїз-контроль, двозонний кондиціонер, 18-дюймові колеса, задні приватні вікна тощо. S Preferred додає підігрів передніх сидінь з електрорегулюванням і налаштуванням пам’яті для водія, чорну або бежеву оббивку зі шкірозамінника та глянсову чорну решітку радіатора.