Mazda CX-60 получила "дешевую" версию

Японский автопроизводитель представил среднеразмерный кроссовер под названием CX-60 в 2022 году. Модель стала первым представителем новой платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) с задним и полным приводом и продольным расположением двигателя.

Это также была первая в истории Mazda гибридная модель с подзарядкой от сети. Несмотря на это, CX-60 продается только в Японии, Австралии, Европе и других рынках, тогда как в Северной Америке компания представила CX-70, который, фактически, является CX-90 без третьего ряда сидений. Как пишет Autoevolution, чтобы сделать кроссовер более привлекательным для покупателей в Австралии, автопроизводитель расширил комплектации модели новым базовым 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G.

Его мощность составляет 183 л.с. и 250 Нм крутящего момента, передаваемых на заднюю ось через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Skyactiv-Drive. С этим агрегатом кроссовер доступен в комплектациях Pure, Evolve и Touring. Стоимость базовой модели начинается с 44 240 австралийских долларов ($28 668). Список оборудования включает систему Mazda Connect с 10,25-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, 18-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовую цифровую панель, двухзонный климат-контроль.

Версия Evolve добавляет такие преимущества, как 12,3-дюймовая панель приборов, монитор с обзором 360, черную отделку Maztex, беспроводное зарядное устройство для телефона, тогда как модели Touring получают черную кожаную отделку сидений, функцию памяти наружных зеркал, а также подогрев и электрорегулировку передних сидений