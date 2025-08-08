Уникальный пикап Mazda выставили на аукцион за 29 000 долларов

Как пишет Carscoops, пикап начал свою жизнь как Mazda Protege5 2002 года выпуска (также известная как Familia или 323 F). Официально названный Ballistic Unlimited MazdaSpeed TranSport, он был создан для показа на выставке SEMA 2005 года в Лас-Вегасе. Два десятилетия спустя он снова появился в Интернете в поисках нового владельца.

Автомобиль создала компания Pro Design HotRods. Ее мастера превратили универсал в двухдверный пикап с грузовым отсеком. Автомобиль был оснащен широким обвесом от DG Motorsports, фиксированным задним антикрылом, кастомным зеленым окрасом с оранжевой графикой и комплектом 19-дюймовых легкосплавных дисков. Сначала он имел неоновую подсветку, хотя она больше не работает.

Интерьер воплощает тюнинг 2000-х годов с индивидуальной обивкой, сочетающей серую замшу с оранжевой перфорированной кожей. Он также имеет дверные панели из стекловолокна цвета кузова, аудиосистему Clarion, комплект гоночных кресел Cobra Imola и неоригинальные датчики на приборной панели.

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Mazda модифицировали новой турбиной, радиатором, большим интеркулером, системой впрыска закиси азота и уникальной выхлопной системой. Данных о мощности нет, но известно, что другие обновления включают модифицированную подвеску и тормоза Wilwood.

Продавец признает, что автомобиль не в идеальном состоянии и требует определенного ремонта, но утверждает, что его можно легко восстановить. В частности, среди известных проблем утечка технических жидкостей и топлива из бака. Уникальная Mazda сейчас выставлена на eBay по цене 28 900 долларов. Торги продлятся до 26 августа 2025 года.