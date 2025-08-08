Унікальний пікап Mazda виставили на аукціон за 29 000 доларів

Як пише Carscoops, пікап розпочав своє життя як Mazda Protege5 2002 року випуску (також відома як Familia або 323 F). Офіційно названий Ballistic Unlimited MazdaSpeed TranSport, він був створений для показу на виставці SEMA 2005 року в Лас-Вегасі. Два десятиліття потому він знову з'явився в Інтернеті в пошуках нового власника.

Автомобіль створила компанія Pro Design HotRods. Її майстри перетворили універсал на дводверний пікап з вантажним відсіком. Автомобіль був оснащений широким обвісом від DG Motorsports, фіксованим заднім антикрилом, кастомним зеленим забарвленням з помаранчевою графікою та комплектом 19-дюймових легкосплавних дисків. Спочатку він мав неонове підсвічування, хоча воно більше не працює.

Інтер'єр втілює тюнінг 2000-х років з індивідуальною оббивкою, що поєднує сіру замшу з помаранчевою перфорованою шкірою. Він також має дверні панелі зі скловолокна кольору кузова, аудіосистему Clarion, комплект гоночних крісел Cobra Imola та неоригінальні датчики на приладовій панелі.

2,0-літровий чотирициліндровий двигун Mazda модифікували новою турбіною, радіатором, більшим інтеркулером, системою впорскування закису азоту та унікальною вихлопною системою. Даних про потужність немає, але відомо, що інші оновлення включають модифіковану підвіску та гальма Wilwood.

Продавець визнає, що автомобіль не в ідеальному стані та потребує певного ремонту, але стверджує, що його можна легко відновити. Зокрема, серед відомих проблем витік технічних рідин та пального з бака. Унікальна Mazda зараз виставлена на eBay за ціною 28 900 доларів. Торги триватимуть до 26 серпня 2025 року.