Новий електрокросовер Mazda отримав тисячі замовлень ще до свого дебюту

Партнерство Mazda й Changan виявилось досить успішним. Новий електричний кросовер EZ-60 викликав не менший інтерес серед покупців, ніж седан EZ-6. Новинка дебютувала на Шанхайському автосалоні 23 квітня й з того моменту вже отримала понад 33 тисячі попередніх замовлень.

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Як повідомляє Carscoops, офіційний запуск моделі на китайському ринку відбудеться у березні. Згодом автівка надійде в Європі під новим ім’ям Mazda CX-6e. З довжиною 4850 мм EZ-60 – це середньорозмірний позашляховик, здатний конкурувати з іншими преміальними електрифікованими кросоверами.

Він пропонуватиметься як у конфігурації з подовженим запасом ходу, так і в повністю електричній конфігурації, використовуючи спільну платформу з Changan Deepal S07. Однак, Mazda досі не оприлюднила повних технічних характеристик.

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Очікується, що в салоні EZ-60 матиме 26,5-дюймовий дисплей на приладовій панелі, 100-дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності, цифрові дзеркала заднього виду, підігрів та вентиляцію сидінь й аудіосистему з 23 динаміками.

Mazda ще не оголосила ціну на EZ-60, але в Китаї EZ-6 коштує від 159 800 до 181 800 юанів (близько 22 300–25 400 доларів). Для порівняння, європейська Mazda 6e в Німеччині коштує від 44 900 євро. Європейський CX-6e, з високою ймовірністю, матиме ще вищу ціну.

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До слова, паралельно зі своєю лінійкою на базі Changan, Mazda також розробляє повністю власну електричну модель, випуск якої заплановано на 2027 рік. Цей майбутній електромобіль буде виготовлено в Японії на новій платформі. Він використовуватиме акумуляторні блоки, що постачаються Panasonic.