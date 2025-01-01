Офіційно представлено нову Mazda CX-5 2026 року

Японський автовиробник представив нову CX-5 на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Перша генерація моделі дебютувала у 2012 році й стала першим представником нової мови дизайну Mazda. Відтоді вона стала найпопулярнішою моделлю Mazda, оскільки показник продажів кросовера перевершив 4,5 мільйона одиниць.

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Третє покоління CX-5 продовжує концепцію свого попередника. Новинка має вдосконалений дизайн Kobo, проте його не можна назвати революційним, оскільки кросовер впізнається з першого погляду. Попереду є виразна решітка радіатора з кутастими фарами, що утворюють одну уявну лінію, а також більш кремезний бампер з масивними вентиляційними отворами.

Профіль моделі загалом ідентичний, за винятком довших дверей та більш виразної лінії даху. Позаду є новий логотип “MAZDA” на кришці багажника, а задні ліхтарі стали чіткішими та нагадують більший CX-70. Покупці також зможуть обрати спортивні 19-дюймові колеса у топовій комплектації.

Mazda CX-5 третьої генерації суттєво збільшилась в розмірах, зокрема на 114 мм в довжину й 13 мм в ширину, тоді як колісна база подовжена на 76 мм. Загальні розміри позашляховика становлять 4690 мм/1860 мм/1695 мм у довжину, ширину та висоту відповідно.

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Інтер’єр автомобіля відповідає усім сучасним тенденціям автоіндустрії, оскільки голову увагу водія привертатиме 10,25-дюймову цифрову панель приладів й 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з вбудованим Google. Однак, базові версії CX-5 будуть оснащені ще меншим 12,9-дюймовим сенсорним екраном.

На момент запуску в Європі CX-5 пропонуватиметься з новим 2,5-літровим бензиновим двигуном e-Skyactiv G, що працює в парі з 24-вольтовою технологією м’якого гібрида та системою рекуперації. ЇЇ потужність становить 141 к.с. й 238 Нм крутного моменту. Кросовер доступний як з переднім, так і з повним приводом.

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Водночас американська версія моделі отримала 2,5-літровий чотирициліндровий двигун на 190 к.с. та 251 Нм крутного моменту в парі зі шестиступеневою АКПП. Однак, Mazda також інтригує появою гібридної версії моделі у 2027 році з новою силовою установкою на базі двигуна SkyActiv-Z. Компанія каже, що гібрид розробляється для досягнення ідеального рівня продуктивності й паливної ефективності.