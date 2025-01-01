Официально представлена новая Mazda CX-5 2026 года

Японский автопроизводитель представил новую CX-5 на Фестивале скорости в Гудвуде. Первая генерация модели дебютировала в 2012 году и стала первым представителем нового языка дизайна Mazda. С тех пор она стала самой популярной моделью Mazda, поскольку показатель продаж кроссовера превзошел 4,5 миллиона единиц.

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Третье поколение CX-5 продолжает концепцию своего предшественника. Новинка имеет усовершенствованный дизайн Kobo, однако его нельзя назвать революционным, поскольку кроссовер узнается с первого взгляда. Впереди есть выразительная решетка радиатора с угловатыми фарами, образующими одну воображаемую линию, а также более коренастый бампер с массивными вентиляционными отверстиями.

Профиль модели в целом идентичен, за исключением более длинных дверей и более выразительной линии крыши. Сзади есть новый логотип “MAZDA” на крышке багажника, а задние фонари стали более четкими и напоминают больший CX-70. Покупатели также смогут выбрать спортивные 19-дюймовые колеса в топовой комплектации.

Mazda CX-5 третьей генерации существенно увеличилась в размерах, в частности на 114 мм в длину и 13 мм в ширину, тогда как колесная база удлинена на 76 мм. Общие размеры внедорожника составляют 4690 мм/1860 мм/1695 мм в длину, ширину и высоту соответственно.

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Интерьер автомобиля соответствует всем современным тенденциям автоиндустрии, поскольку голову внимание водителя будет привлекать 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы со встроенным Google. Однако, базовые версии CX-5 будут оснащены еще меньшим 12,9-дюймовым сенсорным экраном.

На момент запуска в Европе CX-5 будет предлагаться с новым 2,5-литровым бензиновым двигателем e-Skyactiv G, работающий в паре с 24-вольтовой технологией мягкого гибрида и системой рекуперации. Ее мощность составляет 141 л.с. и 238 Нм крутящего момента. Кроссовер доступен как с передним, так и с полным приводом.

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В то же время американская версия модели получила 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель на 190 л.с. и 251 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой АКПП. Однако, Mazda также интригует появлением гибридной версии модели в 2027 году с новой силовой установкой на базе двигателя SkyActiv-Z. Компания говорит, что гибрид разрабатывается для достижения идеального уровня производительности и топливной эффективности.