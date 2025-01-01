Новый электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта

Партнерство Mazda и Changan оказалось весьма успешным. Новый электрический кроссовер EZ-60 вызвал не меньший интерес среди покупателей, чем седан EZ-6. Новинка дебютировала на Шанхайском автосалоне 23 апреля и с того момента уже получила более 33 тысяч предварительных заказов.

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Как сообщает Carscoops, официальный запуск модели на китайском рынке состоится в марте. Впоследствии автомобиль поступит в Европе под новым именем Mazda CX-6e. С длиной 4850 мм EZ-60 – это среднеразмерный внедорожник, способен конкурировать с другими премиальными электрифицированными кроссоверами.

Он будет предлагаться как в конфигурации с удлиненным запасом хода, так и в полностью электрической конфигурации, используя общую платформу с Changan Deepal S07. Однако, Mazda до сих пор не обнародовала полных технических характеристик.

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Ожидается, что в салоне EZ-60 будет иметь 26,5-дюймовый дисплей на приборной панели, 100-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, цифровые зеркала заднего вида, подогрев и вентиляцию сидений и аудиосистему с 23 динамиками.

Mazda еще не объявила цену на EZ-60, но в Китае EZ-6 стоит от 159 800 до 181 800 юаней (около 22 300–25 400 долларов). Для сравнения, европейская Mazda 6e в Германии стоит от 44 900 евро. Европейский CX-6e, с высокой вероятностью, будет иметь еще более высокую цену.

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К слову, параллельно со своей линейкой на базе Changan, Mazda также разрабатывает полностью собственную электрическую модель, выпуск которой запланирован на 2027 год. Этот будущий электромобиль будет изготовлен в Японии на новой платформе. Он будет использовать аккумуляторные блоки, поставляемые Panasonic.