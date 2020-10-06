Особенные автомобили для особенных людей.

Японский автопроизводитель объявил о программе, в рамках которой почтит полсотни людей, достойных быть примером для подражания, юбилейными спорткарами Mazda MX-5 Miata 100th Anniversary Special Edition. Программа носит название "Mazda Heroes: Honour The Human Spirit" – "Герои Мазда: чествование человеческого духа" и проводится в США. До 25 октября принимаются заявки на кандидатов в герои.

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"В этом году отмечается 100-летие Mazda. Мы надеялись, что это время будет наполнено моментами празднования и благодарности наших поклонников, сотрудников и партнеров. Но, учитывая многочисленные трагические события 2020 года, мы решили сделать это, иначе", – отметил в заявлении президент Североамериканских операций Mazda Джефф Гайтон.

Программа Mazda Heroes будет чествовать людей, которые бескорыстно поддерживают общины и помогают другим. "Мазда" приглашает делиться своими историями или же назначить других для включения в программу на специальном сайте, где нужно загрузить одноминутное видео до 25 октября, объясняя, почему номинант заслуживает Mazda MX-5 Miata.

Фото: Mazda MX-5 Miata 100th Anniversary Special Edition / Mazda