Особливі автомобілі для особливих людей.

Японський автовиробник оголосив про програму, в рамках якої вшанує півсотні людей, гідних бути прикладом для наслідування, ювілейними спорткарами Mazda MX-5 Miata 100th Anniversary Special Edition. Програма носить назву "Mazda Heroes: Honour The Human Spirit" – “Герої Мазда: вшанування людського духу” і проводиться у США. До 25 жовтня приймаються заявки на кандидатів у герої.

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“Цього року відзначається 100-річчя Mazda. Ми сподівались, що цей час буде наповнений моментами святкування та вдячності за наших шанувальників, співробітників та партнерів. Але, враховуючи численні трагічні події 2020 року, ми вирішили зробити це, іншим чином”, – зазначив у заяві президент Північноамериканських операцій Mazda Джефф Гайтон.

Програма Mazda Heroes буде вшановувати людей, які безкорисно підтримують громади та допомагають іншим. “Мазда” запрошує ділитися своїми історіями або ж призначити інших для включення в програму на спеціальному веб-сайті, де потрібно завантажити однохвилинне відео до 25 жовтня, пояснюючи, чому номінант заслуговує Mazda MX-5 Miata.

Фото: Mazda MX-5 Miata 100th Anniversary Special Edition / Mazda