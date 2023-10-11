На Токийском автосалоне в центре экспозиции Mazda будет представлен концептуальный электрический MX-5.

На выставке будет большая линейка разных моделей Mazda, весь подиум производитель планирует представить в одной тематике – «будущее, созданное с любовью к автомобилям». Тем самым Mazda Motor Corporation должна продемонстрировать «постоянную преданность созданию продуктов, удовлетворяющих любовь клиентов к вождению и автомобилям».

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Пока характеристики новичка не озвучены. Единственная фотография задних фонарей дает скудное представление о стилистике дизайна, не дает хотя бы отдаленное представление об общих чертах. Ясно только то, что этот концепт-кар станет продолжением элегантного двухместного купе, представленного в прошлом году.

Отсутствие у Vision Study выхлопных труб свидетельствует о том, что это электромобиль. Фото: Mazda

Упомянутые задние фонари, показанные на просмотре, совпадают с купе, с четырьмя круглыми частями и световой надписью «Mazda». Форма заднего диффузора также схожа с выступами, напоминающими ребра, где арка сталкивается с бампером.

Mazda представит пока безымянный концепт на своем стенде в Токио вместе с несколькими вариантами знаменитого родстера и несколькими другими версиями по теме MX-5, еще больше намекая на взаимосвязь.

Задние фонари, показанные на новых изображениях предварительного просмотра, соответствуют купе, показанному в прошлом году. Фото: Mazda