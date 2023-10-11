На Токійському автосалоні у центрі експозиції Mazda буде представлено концептуальний електричний MX-5.

На виставці буде велика лінійка різних моделей Mazda, але весь подіум виробник планує подати в одній тематиці – «майбутнє, створене з любов’ю до автомобілів». Цим самим Mazda Motor Corporation має продемонструвати «постійну відданість створенню продуктів, що задовольняють любов клієнтів до водіння та автомобілів».

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Допоки деталі новачка утаємничені. Єдина фотографія задніх ліхтарів дає мізерне уявлення про стилістику дизайну й бодай віддалене уявлення про загальні риси. Ясно тільки те, що цей концепт-кар стане продовженням елегантного двомісного купе, представленого торік.

Відсутність у Vision Study вихлопних труб свідчить про те, що це електромобіль. Фото: Mazda

Згадані задні ліхтарі, показані на попередньому перегляді, збігаються з купе, з чотирма круглими частинами та світловим написом «Mazda». Форма заднього дифузора також схожа з виступами, що нагадують ребра, де арка стикається з бампером.

Mazda представить поки що безіменний концепт на своєму стенді в Токіо разом із кількома варіантами знаменитого родстера та кількома іншими версіями на тему MX-5, ще більше натякаючи на взаємозв’язок.

Задні ліхтарі, показані на нових зображеннях попереднього перегляду, відповідають купе, показаному минулого року. Фото: Mazda