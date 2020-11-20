В течение последних шести лет Toyota и Lexus занимали первые места в ежегодном обзоре надежности автомобилей от Consumer Reports. Mazda сбросила их обоих, впервые поднявшись на первую ступеньку пьедестала.

Согласно сообщению Consumer Reports, Mazda заняла первое место, благодаря надежности силовых агрегатов и шестиступенчатых автоматических коробок передач, которые пришли на смену более “хрупким” вариаторам.

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Mazda также не использует слишком причудливые информационно-развлекательные системы, вместо этого предлагая медиацентры, которые препятствуют использованию экрана, во время движения и поощряют использовать физические кнопки, не отводя глаз от дороги. Наиболее надежной моделью Mazda оказалось спорткупе MX-5 Miata с оценкой 98 из 100 баллов. За ней следуют кроссоверы CX-30, CX-3 и CX-5, которые набрали по 85 и более баллов.

Toyota и Lexus все еще остаются в лидерах, занимая второе и третье места рейтинга. Buick был самым усовершенствованным брендом, поднявшись на 14 позиций и заняв четвертое место. Такой прорыв связан с появлением на рынке модели Encore, получившей оценку 91 балл. Honda поднялась на семь позиций, заняв пятое место рейтинга, а подняться выше бренду помешали низкие оценки Passport и Odyssey.

Среди европейских брендов Porsche занял самое высокое место, заняв 9-ю позицию. Бренд BMW поднялся на пять мест до 12-го, в то время как Audi удержала свою позицию на 14-м. Mercedes-Benz оказался на 20-м месте рейтинга.

В конце списка оказались Ford, Mini, Volkswagen, Tesla и Lincoln, которые тратили более 10 позиций. В частности, Ford Explorer стал абсолютным аутсайдером, едва набрав оценку в 1 балл, поскольку имеет проблемы в каждом аспекте. А показатели надежности кроссовера Tesla Model Y описываются экспертами, как "гораздо хуже средних".

Рейтинг Consumer Reports составляется на основе опроса владельцев 300 000 автомобилей и публикуется каждый год.