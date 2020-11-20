Протягом останніх шести років Toyota та Lexus займали перші місця в щорічному огляді надійності автомобілів від Consumer Reports. Mazda скинула їх обох, вперше піднявшись на першу сходинку п'єдесталу.

Згідно з повідомленням Consumer Reports, Mazda зайняла перше місце, завдяки надійності силових агрегатів та шестиступінчастих автоматичних коробок передач, які прийшли на зміну більш “крихким” варіаторам.

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Mazda також не використовує надто вигадливі інформаційно-розважальні системи, натомість пропонуючи медіацентри, які перешкоджають використанню екрану, під час руху та заохочують використовувати фізичні кнопки, не відводячи очей від дороги. Найбільш надійною моделлю Mazda виявилось спорткупе MX-5 Miata з оцінкою 98 зі 100 балів. За нею слідують кросовери CX-30, CX-3 та CX-5, котрі набрали по 85 і більше балів.

Toyota та Lexus все ще залишаються в лідерах, займаючи друге та третє місця рейтингу. Buick був найбільш вдосконаленим брендом, піднявшись на 14 позицій та посівши четверте місце. Такий прорив пов'язаний з появою на ринку моделі Encore, котра отримала оцінку 91 бал. Honda піднялася на сім позицій, зайнявши п’яте місце рейтингу, а піднятись вище бренду завадили низькі оцінки Passport та Odyssey.

Серед європейських брендів Porsche зайняв найвище місце, посівши 9-у позицію. Бренд BMW піднявся на п’ять місць до 12-го, в той час як Audi утримала свою позицію на 14-му. Mercedes-Benz опинився на 20-му місці рейтингу.

В кінці списку опинилися Ford, Mini, Volkswagen, Tesla і Lincoln, які тратили більше 10 позицій. Зокрема, Ford Explorer став абсолютним аутсайдером, ледь набравши оцінку в 1 бал, оскільки має проблеми у кожному аспекті. А показники надійності кросовера Tesla Model Y описуються експертами, як “набагато гірші за середні”.

Рейтинг Consumer Reports складається на основі опитування власників 300 000 автомобілів і публікується щороку.