Спойлер: люксові седани дешевшають значно швидше за простіші машини.

Найгірший показник втрати в ціні через п’ять років після покупки нового автомобіля становить близько 75% від початкової вартості. Іншими словами, автомобіль, куплений за 40 тисяч доларів, через п’ять років можна буде продати лише за 10 тисяч.

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Середній показник здешевшання для автомобілів у США становить близько половини початкової вартості, через п'ять років володіння. Згідно з даними iSeeCars.com, пікапи та позашляховики, як правило, тримають свою вартість краще, ніж інші типи автомобілів, при цьому Jeep Wrangler і Toyota Tacoma очолюють рейтинг кращих.

Моделі, що найбільше втрачають в ціні за 5 років володіння:

ТОП 10 моделей з найбільшою втратою в ціні Місце Модель Середня втрата в ціні Втрата в $ 1 BMW 7 Series 72.6% $73,686 2 BMW 5 Series 70.1% $47,038 3 Nissan LEAF 70.1% $23,470 4 Audi A6 69.0% $43,469 5 Maserati Ghibli 69.0% $61,289 6 Mercedes-Benz E-Class 69.0% $48,457 7 Volvo S60 67.8% $30,435 8 Mercedes-Benz S-Class 67.1% $80,440 9 Lincoln MKZ 67.1% $30,715 10 BMW X3 66.5% $35,682 Середній показник ринку 49.1%



Моделі, що найменше втрачають в ціні за 5 років володіння: