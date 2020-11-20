Спойлер: люксові седани дешевшають значно швидше за простіші машини.
Найгірший показник втрати в ціні через п’ять років після покупки нового автомобіля становить близько 75% від початкової вартості. Іншими словами, автомобіль, куплений за 40 тисяч доларів, через п’ять років можна буде продати лише за 10 тисяч.
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Середній показник здешевшання для автомобілів у США становить близько половини початкової вартості, через п'ять років володіння. Згідно з даними iSeeCars.com, пікапи та позашляховики, як правило, тримають свою вартість краще, ніж інші типи автомобілів, при цьому Jeep Wrangler і Toyota Tacoma очолюють рейтинг кращих.
Моделі, що найбільше втрачають в ціні за 5 років володіння:
|ТОП 10 моделей з найбільшою втратою в ціні
|Місце
|Модель
|Середня втрата в ціні
|Втрата в $
|1
|BMW 7 Series
|72.6%
|$73,686
|2
|BMW 5 Series
|70.1%
|$47,038
|3
|Nissan LEAF
|70.1%
|$23,470
|4
|Audi A6
|69.0%
|$43,469
|5
|Maserati Ghibli
|69.0%
|$61,289
|6
|Mercedes-Benz E-Class
|69.0%
|$48,457
|7
|Volvo S60
|67.8%
|$30,435
|8
|Mercedes-Benz S-Class
|67.1%
|$80,440
|9
|Lincoln MKZ
|67.1%
|$30,715
|10
|BMW X3
|66.5%
|$35,682
|Середній показник ринку
|49.1%
Моделі, що найменше втрачають в ціні за 5 років володіння:
|ТОП 10 моделей з найменшою втратою в ціні
|Місце
|Модель
|Середня втрата в ціні
|Втрата в $
|1
|Jeep Wrangler Unlimited
|30.9%
|$12,168
|2
|Toyota Tacoma
|32.4%
|$10,496
|3
|Jeep Wrangler
|32.8%
|$10,824
|4
|Porsche 911
|36.0%
|$56,133
|5
|Toyota Tundra
|37.0%
|$17,020
|6
|Toyota 4Runner
|38.5%
|$16,325
|7
|Subaru WRX
|39.8%
|$14,192
|8
|Dodge Challenger
|40.6%
|$16,303
|9
|GMC Canyon
|41.2%
|$16,115
|10
|Nissan Frontier
|43.5%
|$12,823
|Середній показник ринку
|49.1%