Спойлер: люксові седани дешевшають значно швидше за простіші машини.

Найгірший показник втрати в ціні через п’ять років після покупки нового автомобіля становить близько 75% від початкової вартості. Іншими словами, автомобіль, куплений за 40 тисяч доларів, через п’ять років можна буде продати лише за 10 тисяч.

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Середній показник здешевшання для автомобілів у США становить близько половини початкової вартості, через п'ять років володіння. Згідно з даними iSeeCars.com, пікапи та позашляховики, як правило, тримають свою вартість краще, ніж інші типи автомобілів, при цьому Jeep Wrangler і Toyota Tacoma очолюють рейтинг кращих.

Моделі, що найбільше втрачають в ціні за 5 років володіння:

ТОП 10 моделей з найбільшою втратою в ціні
Місце Модель Середня втрата в ціні Втрата в $
1 BMW 7 Series 72.6% $73,686
2 BMW 5 Series 70.1% $47,038
3 Nissan LEAF 70.1% $23,470
4 Audi A6 69.0% $43,469
5 Maserati Ghibli 69.0% $61,289
6 Mercedes-Benz E-Class 69.0% $48,457
7 Volvo S60 67.8% $30,435
8 Mercedes-Benz S-Class 67.1% $80,440
9 Lincoln MKZ 67.1% $30,715
10 BMW X3 66.5% $35,682
Середній показник ринку 49.1%


Моделі, що найменше втрачають в ціні за 5 років володіння:

ТОП 10 моделей з найменшою втратою в ціні
Місце Модель Середня втрата в ціні Втрата в $
1 Jeep Wrangler Unlimited 30.9% $12,168
2 Toyota Tacoma 32.4% $10,496
3 Jeep Wrangler 32.8% $10,824
4 Porsche 911 36.0% $56,133
5 Toyota Tundra 37.0% $17,020
6 Toyota 4Runner 38.5% $16,325
7 Subaru WRX 39.8% $14,192
8 Dodge Challenger 40.6% $16,303
9 GMC Canyon 41.2% $16,115
10 Nissan Frontier 43.5% $12,823
Середній показник ринку 49.1%