У жовтні автомобілі старше 10 років становили 40% реєстрацій авто з пробігом.

У жовтні на українські номери перейшли 38,8 тис. легкових автомобілів з пробігом, ввезених з-за кордону. Це майже в півтора рази більше, ніж роком раніше і є рекордним показником з початку поточного року.

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Нагадаємо, в жовтні українці придбали 8,4 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином реєстрації імпортованого секонд-хенду майже у 5 разів перевищили ринок нових авто. Вікова структура зареєстрованих у жовтні іномарок з пробігом мала такий вигляд.

На автомобілі віком до 5 років припало 30% реєстрацій; ті ж 30% охопили автомобілі, що були виготовлені 6-10 років тому; автівки вік яких перевищив 10 років склали 40% жовтневих реєстрацій старих авто. Вибираючи уживану іномарку, українці віддавали переваги автомобілям з бензиновими двигунами. У жовтні таких автомобілів було більше половини (58%). Частка дизельних автомобілів – 29%. Кожен десятий легковий автомобіль з пробігом, який отримав у минулому місяці українську прописку, був зі встановленим газобалонним обладнанням. На гібриди та електромобілі припало 3% реєстрацій імпортного секонд-хенду.

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Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Renault Megane. У жовтні українці зареєстрували 2423 авто цієї моделі, що були в експлуатації. Другим став Volkswagen Passat, за місяць на українські номери перейшли 2022 Пассата. На третьому місці Skoda Octavia з результатом – 1996 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого – 1961 реєстрація. Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus – 1474 шт. Всього з початку року українську прописку отримали 281,1 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що в 4,1 рази більше кількості реєстрацій нових легкових авто за той самий період.