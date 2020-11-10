В октябре автомобили старше 10 лет составляли 40% регистраций авто с пробегом.

В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее и является рекордным показателем с начала текущего года.

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Напомним, в октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом регистрации импортированного секонд-хенда почти в 5 раз превысили рынок новых авто. Возрастная структура зарегистрированных в октябре иномарок с пробегом имела такой вид.

На автомобили в возрасте до 5 лет пришлось 30% регистраций; те же 30% охватили автомобили, которые были изготовлены 6-10 лет назад; машины, возраст которых превысил 10 лет, составили 40% октябрьских регистраций подержанных авто. Выбирая подержанную иномарку, украинцы отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В октябре таких автомобилей было больше половины (58%). Доля дизельных автомобилей – 29%. Каждый десятый легковой автомобиль с пробегом, который получил в прошлом месяце украинскую прописку, был с установленным газобаллонным оборудованием. На гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций импортного секонд-хенда.

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Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Renault Megane. В октябре украинцы зарегистрировали 2 423 авто этой модели, которые были в эксплуатации. Вторым стал Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 2 022 Пассата. На третьем месте Skoda Octavia с результатом – 1 996 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого – 1 961 регистрация. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 1 474 шт. Всего с начала года украинскую прописку получили 281,1 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4,1 раза больше количества регистраций новых легковых авто за тот же период.