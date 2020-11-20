Названы 20 автомобилей, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за первые 5 лет. Спойлер: люксовые седаны дешевеют значительно быстрее машин попроще
Худший показатель потери в цене, через пять лет, после покупки нового автомобиля составляет около 75% от первоначальной стоимости. Другими словами, автомобиль, купленный за 40 тысяч долларов за пять лет можно будет продать только за 10 тысяч.
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Средний показатель удешевления для автомобилей в США составляет около половины начальной стоимости через пять лет владения. Согласно данным iSeeCars.com, пикапы и внедорожники, как правило, держат свою стоимость лучше, чем другие типы автомобилей, при этом Jeep Wrangler и Toyota Tacoma возглавляют рейтинг лучших.
Модели, которые баольше всего теряют в цене за 5 лет владения:
|ТОП 10 моделей с самой большой потерей в цене
|Место
|Модель
|Средняя потеря в цене
|Потеря в $
|1
|BMW 7 Series
|72.6%
|$73,686
|2
|BMW 5 Series
|70.1%
|$47,038
|3
|Nissan LEAF
|70.1%
|$23,470
|4
|Audi A6
|69.0%
|$43,469
|5
|Maserati Ghibli
|69.0%
|$61,289
|6
|Mercedes-Benz E-Class
|69.0%
|$48,457
|7
|Volvo S60
|67.8%
|$30,435
|8
|Mercedes-Benz S-Class
|67.1%
|$80,440
|9
|Lincoln MKZ
|67.1%
|$30,715
|10
|BMW X3
|66.5%
|$35,682
|Средний показатель рынка
|49.1%
Модели, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет владения:
|ТОП 10 моделей с наименьшей потерей в цене
|Место
|Модель
|Средняя потеря в цене
|Потеря в $
|1
|Jeep Wrangler Unlimited
|30.9%
|$12,168
|2
|Toyota Tacoma
|32.4%
|$10,496
|3
|Jeep Wrangler
|32.8%
|$10,824
|4
|Porsche 911
|36.0%
|$56,133
|5
|Toyota Tundra
|37.0%
|$17,020
|6
|Toyota 4Runner
|38.5%
|$16,325
|7
|Subaru WRX
|39.8%
|$14,192
|8
|Dodge Challenger
|40.6%
|$16,303
|9
|GMC Canyon
|41.2%
|$16,115
|10
|Nissan Frontier
|43.5%
|$12,823
|Средний показатель рынка
|49.1%