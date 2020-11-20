Названы 20 автомобилей, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за первые 5 лет. Спойлер: люксовые седаны дешевеют значительно быстрее машин попроще

Худший показатель потери в цене, через пять лет, после покупки нового автомобиля составляет около 75% от первоначальной стоимости. Другими словами, автомобиль, купленный за 40 тысяч долларов за пять лет можно будет продать только за 10 тысяч.

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Средний показатель удешевления для автомобилей в США составляет около половины начальной стоимости через пять лет владения. Согласно данным iSeeCars.com, пикапы и внедорожники, как правило, держат свою стоимость лучше, чем другие типы автомобилей, при этом Jeep Wrangler и Toyota Tacoma возглавляют рейтинг лучших.

Модели, которые баольше всего теряют в цене за 5 лет владения:

ТОП 10 моделей с самой большой потерей в цене Место Модель Средняя потеря в цене Потеря в $ 1 BMW 7 Series 72.6% $73,686 2 BMW 5 Series 70.1% $47,038 3 Nissan LEAF 70.1% $23,470 4 Audi A6 69.0% $43,469 5 Maserati Ghibli 69.0% $61,289 6 Mercedes-Benz E-Class 69.0% $48,457 7 Volvo S60 67.8% $30,435 8 Mercedes-Benz S-Class 67.1% $80,440 9 Lincoln MKZ 67.1% $30,715 10 BMW X3 66.5% $35,682 Средний показатель рынка 49.1%

Модели, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет владения: