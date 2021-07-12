Фирменные ботинки Mazda были созданы в сотрудничестве с японским производителем спортивной одежды и обуви Mizuno.

Mazda в сотрудничестве с японской компанией спортивной одежды Mizuno представила новую пару обуви для вождения, которая лучше всего воплощает философию дизайна бренда.

Смотрите также: Skoda показала свой первый мотоцикл, который участвовал в международных гонках 120 лет назад

Созданные в тесном сотрудничестве с Mizuno, кроссовки несут дизайн Mazda Kodo Soul of Motion, который воплощен в минималистичных формах и визуальной простоте кроссовок – тех самых вещах, которые есть в автомобилях Mazda.

Однако обувь для вождения Mazda x Mizuno – не только хорошая. Она разработана таким образом, чтобы обеспечить легкую, стабильную, но комфортную работу педали”. Этой цели служит изгиб подошвы на пятке ботинка.

Кроме этого, подошва ботинок имеет протектор, который улучшает контакт с полом, одновременно обеспечивая легче вращение стопы во время движения. Структурированная сетка вокруг ахиллова сухожилия поглощает деформацию, сохраняя подвижность.

В то время как большинство обуви для вождения имеет твердую и тонкую подошву, из-за которой за пределами автомобиля пользоваться таким не очень удобно, Mizuno использует для амортизации технологию “кластеров”. Она обеспечивает прямое ощущение и обратную связь с педалями, оставаясь при этом удобной для повседневного использования.

Mazda сообщает, что обувь – лишь начало новой линейки фирменных вещей, призванных “обогатить жизнь” владельцев автомобилей Mazda.

Новая обувь для вождения Mazda доступна для предварительного заказа за 39 600 иен или около 9900 гривен по текущим курсам обмена. Первые заказчики получат кроссовки до марта 2022 года. Возможность заказа за пределами Японии не упоминается.

Фото: обувь для водителей Mazda x Mizuno / Mazda