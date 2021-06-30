Чешский производитель обновил велоцикл L&K Type B классической эры двухколесного транспорта.

27 июня 1901 года два мотоцикла L&K Type B приняли участие в международном марафоне Париж – Берлин, одном из самых сложных автопробегов того времени. Сразу после дебюта чешского производителя в автоспорте, началась историческая серия побед для мотоциклов и автомобилей от Laurin&Klement, а позже Skoda.

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Моторизованный велосипед оснащался одноцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 240 см3 с воздушным охлаждением, который обеспечивал мощность в 1,75 л.с. Мотоцикл развивал скорость в 40 км/ч.

На Парижско-Берлинском марафоне 1901 году, сложном дорожном забега в свое время, два пилота Топф и Подседничек стартовали на Laurin & Klement Type B. Это было первое международное спортивное соревнование для фирмы с Млада Болеслава, а уже через четыре года у Laurin&Klement был титул чемпиона мира.

В начале ХХ века путь от Парижа до Берлина в 1196 километра представлял собой грунтовые дороги, усыпанные гвоздями, битым стеклом и всевозможными абразивными вещами, которые делали передвижения очень сложным. Десять двухколесных и трехколесных мотоциклов вышли на старт соревнований, кроме 110 автомобилей, разделенных по категориям. Нарцисс Подседничек, старший руководитель компании L&K, проехал весь путь и прошел все препятствия, добравшись до финиша 29 июня 1901 года.

Легенда гласит, что он был победителем, но поскольку он приехал ночью, и была путаница с документацией о времени финиша, в итоге французские мотоциклисты были объявлены официальными победителями. В следующих гонках Skoda не раз доказала свою способность побеждать, а мотоцикл 1901 стал трамплином для будущих побед в международных гонках и появления подразделения Skoda Motorsport.

Фото: мотоцикл Laurin & Klement Type B / Skoda