Чеський виробник відновив велоцикл L&K Type B з класичної ери двоколісного транспорту.

27 червня 1901 року два мотоцикли L&K Type B узяли участь у міжнародному марафоні Париж – Берлін, одному з найскладніших автопробігів того часу. Відразу після дебюту чеського виробника в автоспорті, почалась історична серія перемог для мотоциклів та автомобілів від Laurin & Klement, а пізніше Skoda.

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Моторизований велосипед оснащувався одноциліндровим чотиритактним двигуном об’ємом 240 см3 з повітряним охолодженням, який забезпечував потужність у 1,75 к.с. Мотоцикл розвивав швидкість у 40 км/год.



На Паризько-Берлінському марафоні 1901 року, найскладнішому дорожньому забігу свого часу, два пілоти Топф і Подседнічек стартували на Laurin & Klement Type B. Це було перше міжнародне спортивне змагання для фірми з Млада Болеслава, а вже через чотири роки у Laurin & Klement був титул чемпіона світу.

На початку ХХ століття шлях від Парижа до Берліна у 1196 кілометри являв собою грунтові дороги, всипані цвяхами, битим склом та всілякими абразивними речами, які робили пересування дуже складним. Десять двоколісних та триколісних мотоциклів вийшли на старт змагань, окрім 110 автомобілів, розділених за категоріями. Нарцис Подседнічек, старший керівник компанії L&K, проїхав увесь шлях і пройшов усі перешкоди, діставшись до фінішу 29 червня 1901 року.

Легенда говорить, що він був переможцем, але оскільки він приїхав вночі, і була плутанина з документацією про час фінішу, в підсумку французькі мотоциклісти були оголошені офіційними переможцями. У наступних перегонах Skoda не раз довела свою спроможність перемагати, а мотоцикл 1901 року став трампліном для майбутніх перемог у міжнародних перегонах і появи підрозділу Skoda Motorsport.

Фото: мотоцикл Laurin & Klement Type B / Skoda