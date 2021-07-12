Фірмові черевики Mazda були створені у співпраці з японським виробником спортивного одягу і взуття Mizuno.

Mazda у співпраці з японською компанією спортивного одягу Mizuno представила нову пару взуття для водіння, яка найкраще втілює філософію дизайну бренду.

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Створені в тісному співробітництві з Mizuno, кросівки несуть дизайн Mazda Kodo Soul of Motion, який втілений у мінімалістичних формах та візуальній простоті кросівок – тих самих речах, які є в автомобілях Mazda.

Однак взуття для водіння Mazda x Mizuno – не лише гарне. Воно розроблене таким чином, аби забезпечити “легку, стабільну, але комфортну роботу педалі”. Цій цілі служить вигин підошви на п’яті черевика.

Окрім цього, підошва черевиків має протектор, який покращує контакт з підлогою, одночасно забезпечуючи легше обертання стопи під час руху. Структурована сітка навколо ахіллового сухожилля поглинає деформацію, зберігаючи рухливість.

У той час як більшість взуття для водіння має тверду і тонку підошву, через яку за межами автомобіля користуватись таким не дуже зручно, Mizuno використовує для амортизації технологію “кластерів”. Вона забезпечує пряме відчуття та зворотний зв'язок з педалями, залишаючись при цьому зручною для повсякденного використання.

Mazda повідомляє, що взуття – лише початок нової лінійки фірмових речей, покликаних “збагатити життя” власників автомобілів Mazda.

Нове взуття для водіння Mazda доступне для попереднього замовлення за 39 600 ієн або близько 9900 гривень за поточними курсами обміну. Перші замовники отримають кросівки до березня 2022 року. Можливість замовлення за межами Японії не згадується.

Фото: взуття для водіїв Mazda x Mizuno / Mazda