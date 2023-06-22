22 июня начато массовое производство необычного бензинового двигателя, служащего удлинителем запаса хода, на заводе компании Ujina №1 в Хиросиме.

Слухи о возвращении роторного двигателя ходили в Интернете много лет, прежде чем Mazda объявила об этом официально в январе, когда представила небольшой гибридный кроссовер со сложным названием: MX-30 e-Skyactiv R-EV.

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По стечению обстоятельств любимый RX-8 был снят с производства 11 лет назад, в июне 2012 года, когда был изготовлен последний из 1000 экземпляров Spirit R, выпущенных в Японии. На сегодняшний день компания Zoom-Zoom собрала 1,99 млн автомобилей, оснащенных роторным двигателем. Многочисленные патенты показали, что Mazda не отказалась от идеи нового спортивного автомобиля с роторным двигателем. Однако от патентования технологии до запуска ее в производство на дорожных автомобилях еще очень далеко, так что пока не возлагайте слишком больших надежд.

В начале года помощник руководителя отдела разработки силовых агрегатов сказал, что «роторная машина – наш символ». Далее Йошиаки Ногучи сказал, что приложение для повышения производительности остается «мечтой», но добавил, что сейчас неподходящее время. Несмотря на то, что невероятно красивому концепту RX-Vision, иллюстрирующему спортивный автомобиль с роторным двигателем, уже восемь лет, энтузиасты точно не возражали бы против идентичной серийной версии. Он поступил в продажу, но только как масштабная модель.

Первый роторный двигатель Mazda был применен в 1967 году в Cosmo Sport 110S с двухторным двигателем Wankel мощностью 110 лошадиных сил. Остается выяснить, будет ли его современный эквивалент с питающимся от 50-литрового бензобака рабочим объемом 830 куб.см установлен в других моделях, получит ли его только MX-30 e-Skyactiv R-EV. В кроссовере однороторный двигатель мощностью 74 лошадиные силы не имеет механической связи с колесами, поскольку он действует как генератор.