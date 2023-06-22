22 червня розпочато масове виробництво незвичайного бензинового двигуна, який служить подовжувачем запасу ходу, на заводі компанії Ujina № 1 у Хіросімі.

Чутки про повернення роторного двигуна ходили в Інтернеті багато років, перш ніж Mazda оголосила про це офіційно в січні, коли представила гібридний невеликий кросовер зі складною назвою: MX-30 e-Skyactiv R-EV.

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За збігом обставин улюблений RX-8 зняли з виробництва 11 років тому, у червні 2012 року, коли був виготовлений останній із 1000 екземплярів Spirit R, випущених у Японії. На сьогоднішній день компанія зібрала 1,99 млн автомобілів, оснащених роторним двигуном. Численні патенти показали, що Mazda не відмовилася від ідеї нового спортивного автомобіля з роторним двигуном. Однак від патентування технології до запуску її у виробництво на дорожніх автомобілях ще дуже далеко, тож поки що не покладайте занадто великих надій.

На початку року помічник керівника відділу розробки силових агрегатів сказав, що «роторна машина — наш символ». Далі Йошіакі Ногучі сказав, що додаток для підвищення продуктивності залишається «мрією», але додав, що зараз невідповідний час. Попри те, що неймовірно красивому концепту RX-Vision, який ілюструє спортивний автомобіль з роторним двигуном, уже вісім років, ентузіасти точно не заперечували б проти ідентичної серійної версії. Він надійшов у продаж, але лише як масштабна модель.

Перший роторний двигун Mazda був застосований у 1967 році в Cosmo Sport 110S з двороторним двигуном Wankel потужністю 110 кінських сил. Залишається з’ясувати, чи буде його сучасний еквівалент з робочим об’ємом 830 куб.см, що живиться від 50-літрового бензобака, встановлено в інших моделях, чи його отримає лише MX-30 e-Skyactiv R-EV. У кросовері однороторний двигун потужністю 74 кінські сили не має механічного зв’язку з колесами, оскільки він діє як генератор.