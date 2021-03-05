Тюнинг-студия SWAE создала комплект широкофюзеляжного обвеса для суперкара, а также поработала над мотором, который теперь генерирует мощность в 900 лошадиных сил.

Для студии SWAE этот проект на базе McLaren 720S дебютный, но результат работы оказался потрясающим и совсем не выдает в тюнерах новичков.

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Суперкар McLaren 720S – технически совершенный автомобиль, один из лучших на планете. Браться за его тюнинг готова не каждая фирма с многолетним опытом. Тем ценнее результат, показанный фирмой SWAE из штата Монтана в США.

Для McLaren 720S создали широкий боди-кит из углепластика с саржевым плетением, а также деталей, изготовленных с помощью 3D-печати. В разработке SWAE помогала более опытная тюнинговая фирма 1016 Industries из Флориды.

Комплект карбонового кузова включает замену оригинальных кузовных панелей, а также оригинальное антикрыло, диффузор, плавники по краям задних крыльев и десятиспицевые колесные диски. Стойки антикрыла впервые в мире напечатаны из титана.

Четырехлитровый битурбомотор V8 в стоковой конфигурации продуцирует 720 лошадиных сил мощности и крутящий момент в 770 ньютон-метров, а специалисты SWAE “разогнали” его до 900 сил на колесах (это больше тысячи на валу ДВС).

Стоимость тюнингового McLaren 720S от SWAE, со всеми деталями и модификациями составляет около полумиллиона долларов, что на 200 тысяч дороже базового 720S в США.

Фото: SWAE McLaren 720S / SWAE