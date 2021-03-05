Тюнінг-студія SWAE створила комплект широкофюзеляжного обвісу для суперкара, а також попрацювала над мотором, який тепер генерує потужність у 900 кінських сил.

Для студії SWAE цей проект на базі McLaren 720S є дебютним, але результат роботи виявився приголомшливим і зовсім не видає у тюнерах новачків.

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Суперкар McLaren 720S є технічно довершеним автомобілем, одним із кращих на планеті. Братись за його тюнінг ладна не кожна фірма з багаторічним досвідом. Тим ціннішим є результат, показаний фірмою SWAE зі штату Монтана у США.

Для McLaren 720S створили широкий боді-кіт з вуглепластика з саржевим плетінням, а також деталей, виготовлених за допомогою 3D-друку. У розробці SWAE допомагала більш досвідчена тюнінгова фірма 1016 Industries з Флориди.

Комплект карбонового кузову включає заміну оригінальних кузовних панелей, а також оригінальне антикрило, дифузор, плавники по краях задніх крил і десятиспицеві колісні диски. Стійки антикрила вперше в світі надруковані з титану.

Чотирилітровий бітурбомотор V8 у стоковій конфігурації продукує 720 кінських сил потужності і крутний момент у 770 ньютон-метрів, а спеціалісти SWAE “розігнали” його до 900 сил на колесах (це більше тисячі на валу ДВЗ).

Вартість тюнінгованого McLaren 720S від SWAE, з усіма деталями та модифікаціями становить близько півмільйона доларів, що на 200 тисяч дорожче за базовий 720S у США.

Фото: SWAE McLaren 720S / SWAE