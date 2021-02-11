Китайська компанія GBT пропонує комплекти для самостійного рестайлінгу позашляховика.

Вже не за горами поява нового покоління Toyota Land Cruiser, імовірно з індексом 300. Та “двохсоті” ще довго залишатимуться в ціні, навіть після появи LC 300. А за допомогою невеликих хитрощів від китайської компанії GBT, можна освіжити старіші версії Land Cruiser 200, зразка 2008-2015 років, надавшим їм вигляду рестайлінгових позашляховиків 2016-2020 років випуску.

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Тюнер пропонує кілька видів рестайлінг-пакетів від найпростіших, до комплектів з розширенням кузову. Прості набори включають передню та задню оптику, решітку радіатора, бампери, пороги, передні крила, дверку багажника та деталі декору і кріплення. З їх допомогою Land Cruiser 200 зразка 2008-2015 років імітує машину 2016-2020 років випуску. Такі набори коштують від 1200 доларів і надають рестайлінговому позашляховику вигляду заводської моделі.

Також можна замовити комплект рестайлінгу з тюнінгом – оптика буде інакшою, бампери вже з накладками та додатковою світлотехнікою, колісні арки з розширюючими накладками тощо. Найдорожчий комплект на Alibaba коштує 6000 доларів.

Фото: набори для рестайлінгу та тюнінгу Toyota Land Cruiser 200 / GBT

Крім того, дорестайлінговий Land Cruiser 200 зразка 2010 року можна перетворити на Lexus 570 зразка 2019 року.