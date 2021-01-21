Нинішній Land Cruiser серії 200 повинен вийти з виробництва найближчими тижнями, після 14-річного циклу. Наступний повинен з'явитись цього року, як модель 2022-го.

З тих пір, як було оголошено про зміну поколінь, з'являлись припущення, щодо часу прибуття нового Land Cruiser. За останньою інформацією від CarAdvice, наступне покоління знаменитого позашляховика може бути представлене 1 серпня цього року – на 70-річчя моделі.

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Інформація походить від колишнього головного інженера Land Cruiser, який опублікував серію повідомлень про зворотний відлік до ювілею у соцмережах. Однак незрозуміло, чи це лише святкування події чи натяк на дебют нової моделі.

Після зупинки заводу, що виробляє Land Cruiser, заявлялося, що він зазнає певних змін до появи нової моделі. Зазвичай в салонах Toyota накопичується достатньо запасів, щоб дочекатись прибуття нової моделі без перерви у продажах, однак попит на позашляховик перевищував пропозицію і очікується, що останні машини 200 серії будуть поставлені в квітні, що створить пробіл до появи наступної моделі.



Фото: рендер Toyota Land Cruiser 300 / BestCarWeb

Існували припущення, що новий Land Cruiser буде представлений до середини року. Але тепер, враховуючи всю нову інформацію, серпневе відкриття, безумовно, має значно більше сенсу. Втім, інші джерела стверджують, що позашляховик дебютує у вересні цього року.

Фото: рендер Toyota Land Cruiser нового покоління / BestCarWeb