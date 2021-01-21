Нынешний Land Cruiser серии 200 должен выйти из производства в ближайшие недели, после 14-летнего цикла. Следующий должен появиться в этом году, как модель 2022-го.

С тех пор, как было объявлено о смене поколений, появлялись предположения, относительно времени прибытия нового Land Cruiser. По последней информации от CarAdvice, следующее поколение знаменитого внедорожника может быть представлено 1 августа этого года – на 70-летие модели.

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Информация исходит от бывшего главного инженера Land Cruiser, который опубликовал серию сообщений об обратном отсчете к юбилею в соцсетях. Однако непонятно, это только празднование события или намек на дебют новой модели.

После остановки завода, производящего Land Cruiser, заявлялось, что он претерпевает определенные изменения к появлению новой модели. Обычно в салонах Toyota накапливается достаточно запасов, чтобы дождаться прибытия новой модели без перерыва в продажах, однако спрос на внедорожник превышал предложение и ожидается, что последние машины 200 серии будут поставлены в апреле, что создаст пробел до появления следующей модели.



Фото: рендер Toyota Land Cruiser 300 / BestCarWeb

Существовали предположения, что новый Land Cruiser будет представлен к середине года. Но теперь, учитывая всю новую информацию, августовское открытие, безусловно, имеет гораздо больше смысла. Впрочем, другие источники утверждают, что внедорожник дебютирует в сентябре этого года.

Фото: рендер Toyota Land Cruiser нового поколения / BestCarWeb