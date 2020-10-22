Новое поколение "Крузера" начали обсуждать едва ли не на следующий день после презентации модели с индексом 200, поэтому до сих пор собралось немало слухов и домыслов. Однако есть и достоверная информация: внедорожник дебютирует в сентябре 2021 года.

Портал BestCarWeb узнал у одного из японских дилеров, что новое поколение Toyota Land Cruiser компания планировала представить уже этой осенью, однако отложила презентацию на следующий год, чиз-за коронавируса.

Также интересно: Официально представлен Renault Mégane eVision и это электрический кроссовер: фото, видео

Также японский ресурс сообщает, что базовая версия внедорожника подорожает в цене примерно на 5 тысяч долларов, по сравнению с доступным Land Cruiser 200.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser 300 сменит нынешний 4,6-литровый двигатель V8 на гибридный 3,5-литровый V6 от Lexus мощностью около 420 сил. Кроме того, появится гибридная модификация на основе 3,5-литрового мотора с отдачей около 480 сил, а также 3,3-литровый дизель.



Габариты нового "Ленд Крузера" изменятся не слишком существенно – он будет на 20 мм длиннее и на 5 миллиметров шире нынешней модели, но на 10 миллиметров ниже (4970/1985/1870 мм), с колесной базой в 2900 миллиметров (+50 мм). Внедорожник предложат в пяти– и восьмиместном исполнениях.