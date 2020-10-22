Нове покоління "Крузера" почали обговорювати ледь не наступного дня, після презентації моделі з індексом 200, тож до цього часу зібралось чимало чуток та домислів. Однак є і достовірна інформація: позашляховик дебютує у вересні 2021 року.

Портал BestCarWeb вивідав у одного з японських дилерів, що нове покоління Toyota Land Cruiser компанія планувала представити вже цієї осені, однак відклала презентацію на наступний рік, через коронавірус.

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Також японський ресурс повідомляє, що базова версія позашляховика здорожчає в ціні приблизно на 5 тисяч доларів, порівняно з найдоступнішим Land Cruiser 200.

За попередніми данними, Toyota Land Cruiser 300 змінить нинішній 4,6-літровий двигун V8 на гібридний 3,5-літровий V6 від Lexus потужністю близько 420 сил. Крім того, з'явиться гібридна модифікація на основі 3,5-літрового мотора з віддачею близько 480 сил, а також 3,3-літровий дизель.

Габарити нового “Ленд Крузера” зміняться не надто істотно – він буде на 20 мм довшим і на 5 міліметрів ширшим, за нинішню модель, але на 10 міліметрів нижчим (4970/1985/1870 мм), з колісною базою у 2900 міліметрів (+50 мм). Позашляховик запропонують в п'яти- і восьмимісному виконаннях.