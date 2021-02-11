Китайская компания GBT предлагает комплекты для самостоятельного рестайлинга внедорожника.

Уже не за горами появление нового поколения Toyota Land Cruiser, предположительно с индексом 300. Но "двухсотые" еще долго будут оставаться в цене, даже после появления LC 300. А с помощью небольших хитростей от китайской компании GBT, можно освежить старые версии Land Cruiser 200, образца 2008-2015 годов, придав им вид рестайлинговых внедорожников 2016-2020 годов выпуска.

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Тюнер предлагает несколько видов рестайлинг-пакетов от самых простых, до комплектов с расширением кузова. Простые наборы включают переднюю и заднюю оптику, решетку радиатора, бамперы, пороги, передние крылья, дверку багажника и детали декора и крепления. С их помощью Land Cruiser 200 образца 2008-2015 годов имитирует машину 2016-2020 годов выпуска. Такие наборы стоят от 1200 долларов и предоставляют рестайлинговому внедорожнику вида заводской модели.

Также можно заказать комплект рестайлинга с тюнингом – оптика будет иной, бамперы уже с накладками и дополнительной светотехникой, колесные арки с расширяющими накладками и тому подобное. Самый дорогой комплект на Alibaba стоит 6000 долларов.

Фото: наборы для рестайлинга и тюнинга Toyota Land Cruiser 200 / GBT

Кроме того, дорестайлинговый Land Cruiser 200 образца 2010 года можно превратить в Lexus 570 образца 2019 года.