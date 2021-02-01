Это будет первая совершенно новая модель марки McLaren за долгий час.

Современный McLaren 650S был выпущен в 2014 году, а построен на шасси модели MP4-12C, которая увидела свет в 2011 году. Так что, фактически, "новые модели" были не очень хорошо забытыми старыми. И на этот раз британский производитель обещает, что каждый элемент Artura будет совершенно новым.

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Artura заменит в линейке марки McLaren 570S – меньшую модель, производную от 650S. "Совершенно новый автомобиль" будет иметь новую платформу, гибридный силовой агрегат, дизайн интерьер и даже само название без цифровых индексов.

При этом патентные изображения и шпионские снимки демонстрируют, что внешний дизайн не будет существенно отличаться от актуальных моделей марки. Впрочем, уже совсем скоро британский суперкар можно будет увидеть во всей красе, поскольку мировая премьера должна состояться 16 февраля в Европе и 17 февраля в Китае. Специальный веб-сайт, созданный McLaren, сообщает, что большой дебют будет транслироваться в прямом эфире в интернете в пространстве дополненной реальности.