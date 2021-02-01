Це буде перша абсолютно нова модель марки McLaren за довгий час.

Сучасний McLaren 650S був випущений у 2014 році, а збудований на шасі моделі MP4-12C, яка побачила світ у 2011 році. Тож, фактично, “нові моделі” були не дуже добре забутими старими. Та цього разу британський виробник обіцяє, що кожен елемент Artura буде абсолютно новим.

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Artura замінить в лінійці марки McLaren 570S – меншу модель, похідну від 650S. “Абсолютно новий автомобіль” матиме нову платформу, гібридний силовий агрегат, дизайн інтер'єр та навіть саму назву без цифрових індексів.

При цьому патентні зображення та шпигунські знімки демонструють, що зовнішній дизайн не буде суттєво відрізнятись від актуальних моделей марки. Втім, вже зовсім скоро британський суперкар можна буде побачити у всій красі, оскільки світова прем’єра має відбутися 16 лютого в Європі і 17 лютого в Китаї. Спеціальний веб-сайт, створений McLaren, повідомляє, що великий дебют буде транслюватися в прямому ефірі в Інтернеті на у просторі доповненої реальності.