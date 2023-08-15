McLaren утверждает, что электрическому гиперкару не требуется 2000 л. с., он должен быть легким. Преемник P1 не будет безумной мощности, когда появится позже в текущем десятилетии.

После P1 было немало гиперкаров, но McLaren еще не выпустил настоящего преемника. Флагманская модель должна выйти только ближе к 2030 году. Когда она в конце концов прибудет, жемчужина модельного ряда не будет иметь двигатель внутреннего сгорания, а будет полностью электрической.

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Генеральный директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс поговорил с Autocar о конкуренте Mission X и о том, что у него не будет безумной мощи. Он утверждает, что чисто электрическая замена P1 не потребует безумной мощности, потому что инженеры работают над ограничением веса, что зависит от аккумуляторов: «Мы не хотим делать автомобиль весом 2000 кг и мощностью 2000 л.с. Далее он сказал, что «кто-либо может это сделать», но британская марка этого не сделает, поскольку это не в «ДНК McLaren».

Цель состоит в том, чтобы создать гиперкар с нулевым уровнем выбросов примерно такого же веса, как 750S, что склоняет весы к удивительно низким 1277 кг. Что бы ни придумала McLaren, топ-менеджер сказал, что она должна превзойти эквивалентную модель с традиционным двигателем с точки зрения мощности, производительности и управляемости. Это займет некоторое время и гиперкар EV будет выпущен "возможно, в конце десятилетия".

Глядя на показатели мощности и веса других автомобилей, конкурирующих в мире редких электрических гиперкаров, можно сказать, что рекордсмен Rimac Nevera имеет 1914 л.с. и весит 2150 кг. Механически связанный Pininfarina Battista имеет 1900 л.с. и весит 2063 кг, в то время как Lotus Evija имеет 2011 л.с. и гораздо легче – 1680 кг. Porsche не обнародовала полную информацию о Mission X, но заявила, что концепт имеет соотношение мощности к весу 1:1.

McLaren не спешит представлять полностью электрическую замену P1, поскольку внутренние исследования показали, что клиенты пока не спрашивают об EV. Лейтерс утверждал, что популярность 750S свидетельствует о том, что традиционные двигатели все еще пользуются высоким спросом в сфере суперкаров, но признают, что некоторые люди хотят исследовать чисто электрические автомобили. При переходе к EV появятся подключаемые к электросети гибридные модели на базе нового двигателя V8.