McLaren стверджує, що електричному гіперкару не потрібно 2000 к. с., він має бути легким. Наступник P1 не матиме шаленої потужності, коли з’явиться пізніше цього десятиліття.

Після P1 було чимало гіперкарів, але McLaren ще не випустила справжнього наступника. Флагманська модель має вийти лише ближче до 2030 року. Коли вона врешті-решт прибуде, перлина модельного ряду не матиме двигуна внутрішнього згоряння, а буде повністю електричною.

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Генеральний директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс поговорив з Autocar про конкурента Mission X і про те, що він не матиме божевільної потужності. Він стверджує, що чисто електрична заміна P1 не потребуватиме шаленої потужності, тому що інженери працюють над обмеженням ваги, що залежить від акумуляторів: «Ми не хочемо робити автомобіль вагою 2000 кг і потужністю 2000 к.с. Далі він сказав, що «будь-хто може це зробити», але британська марка цього не зробить, оскільки це не в «ДНК McLaren».

Мета полягає в тому, щоб створити гіперкар з нульовим рівнем викидів приблизно такої ж ваги, як 750S, що схиляє терези до дивовижно низьких 1277 кг. Що б не придумала McLaren, топ-менеджер сказав, що вона повинна перевершити еквівалентну модель з традиційним двигуном з точки зору потужності, продуктивності та керованості. Це займе деякий час і гіперкар EV буде випущений «можливо, наприкінці десятиліття».

Дивлячись на показники потужності та ваги інших автомобілів, що конкурують у світі рідкісних електричних гіперкарів, можна сказати, що рекордсмен Rimac Nevera має 1914 к.с. і важить 2150 кг. Механічно пов’язаний Pininfarina Battista має 1900 к.с. і важить 2063 кг, тоді як Lotus Evija має 2011 к.с. і значно легший – 1680 кг. Porsche не оприлюднила повної інформації про Mission X, але заявила, що концепт має співвідношення потужності до ваги 1:1.

McLaren не поспішає представляти повністю електричну заміну P1, оскільки внутрішні дослідження показали, що клієнти поки що не запитують про EV. Лейтерс стверджував, що популярність 750S свідчить про те, що традиційні двигуни все ще користується високим попитом у сфері суперкарів, але визнає, що деякі люди хочуть досліджувати чисто електричні автомобілі. Під час переходу до EV з’являться гібридні моделі, що підключаються до електромережі, на базі нового двигуна V8.