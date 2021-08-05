Процесс окрашивания гиперкара длился три месяца.

Подразделение индивидуализации McLaren Special Operations (MSO) построило специальный Speedtail для заказчика из США. Гиперкар оформили в стиле первого ездового прототипа модели, а еще дали собственное название – Albert.

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Трехместный карбоновый гиперкар с гибридной силовой установкой, якобы, назван в честь улицы в Уокинге, где базируется McLaren, но куда вероятнее, что это также имя будущего владельца. Кузов Speedtail окрашен в цвета Magnesium Silver и Ueno Grey – серебристый и серый, соответственно. В том же оттенке и графике был прототип MVY02 Speedtail 2018 года. Для нанесения краски и создания плавного градиента MSO понадобилось целых 12 недель и эта работа считается самым сложным проектом подразделения на это время.

Если тестовый прототип был покрыт пленкой, то у “Альберта” это краска. Чтобы нанести линии, которые показывают схему прохождения потоков воздуха вдоль кузова машины, понадобилось две недели работы и столько же километров клейкой ленты. Еще шесть недель продолжалась работа по окраске композитных панелей и стыковке линий на них и кузове. Последние четыре недели ушли на высыхание краски и финальный монтаж.

В моторном отсеке Albert осталась та же гибридная силовая установка, что и у остальных “Спидтейлов”: 4-литровый V8 с парой турбин, генерирующий 757 л. с. и 800 Нм, 230-киловаттный электромотор и батарея на 1,647 киловатт-часа. Совокупная отдача силовой установки составляет 1070 л. с. и 1150 Нм. Гиперкар ускоряется с места до 300 км/ч быстрее, чем некоторые машины набирают сотню – за 12,8 секунды, а максимальная скорость, подтвержденная тестами, составляет 403 км/час. Стоит базовый гиперкар 3,85 млн долларов. Во сколько обошелся заказчику из Беверли-Хиллз особый McLaren Speedtail Albert производитель не раскрывает, однако в конце прошлого года один из экземпляров Speedtail был выставлен на продажу за 3,85 млн долларов, что почти вдвое выше установленной производителем базовой цены.

Фото: McLaren Speedtail Albert / McLaren