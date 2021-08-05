Процес фарбування гіперкара тривав три місяці.

Підрозділ індивідуалізації McLaren Special Operations (MSO) побудував особливий Speedtail для замовника із США. Гіперкар оформили в стилі першого їздового прототипу моделі, а ще дали власну назву – Albert.

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Тримісний карбоновий гіперкар з гібридною силовою установкою, нібито, названий на честь вулиці в Уокінгу, де базується McLaren, але значно ймовірніше, що це також ім’я майбутнього власника. Кузов Speedtail пофарбований у кольори Magnesium Silver та Ueno Grey – сріблястий та сірий, відповідно. Такі ж відтінки та графіку мав тестовий прототип MVY02 Speedtail 2018 року. Для нанесення фарби та створення плавного градієнта MSO знадобилось цілих 12 тижнів і ця робота вважається найскладнішим проєктом підрозділу на цей час.

Якщо тестовий прототип був вкритий плівкою, то в “Альберта” це фарба. Щоб нанести лінії, які показують схему проходження потоків повітря уздовж кузова машини, знадобилось два тижні роботи та стільки ж кілометрів клейкої стрічки. Ще шість тижнів тривала робота з забарвлення композитних панелей та стикуванню ліній на них та кузові. Останні чотири тижні пішли на висихання фарби та фінальний монтаж.

У моторному відсіку Albert залишилась та ж гібридна силова установка, що й у решти “Спідтейлів”: 4-літровий V8 з парою турбін, який генерує 757 к.с. та 800 Нм, 230-кіловатний електромотор та батарея на 1,647 кіловат-години. Сукупна віддача силової установки складає 1070 к.с. і 1150 Нм. Гіперкар прискорюється з місця до 300 км/год швидше, ніж деякі машини набирають сотню – за 12,8 секунди, а максимальна швидкість, підтверджена тестами, становить 403 км/год. Коштує базовий гіперкар 3,85 млн доларів. У скільки обійшовся замовнику з Беверлі-Хіллз особливий McLaren Speedtail Albert виробник не розкриває, однак наприкінці минулого року один із примірників Speedtail був виставлений на продаж за 3,85 млн доларів, що майже вдвічі вище за встановлену виробником базову ціну.

Фото: McLaren Speedtail Albert / McLaren