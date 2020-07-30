Инспекция по парковке не обращает внимания на дороговизну автомобиля.

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев опубликовал на своей странице в Фейсбук фото автомобилей, которые на днях были эвакуированы с улиц столицы за неправильную парковку. Среди них – McLaren 720S, Audi R8, Rolls-Royce Ghost, а также Lexus RX, BMW 7 серии и Х5 и тому подобное.

"Эвакуируют не по признаку стоимости автомобиля или красоты номера, а за грубые нарушения Правил дорожного движения”, – объясняют в КГГА. Главный признак, когда автомобиль требует принудительной эвакуации, это когда размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности дорожного движения.

Например, остановка ближе 30 м до остановок общественного транспорта, ближе 10 м до пешеходных переходов, перекрестков, выездов с прилегающих к дороге территорий, на трамвайных линиях, на мостах, эстакадах и под ними, в тоннелях, на велодорожках, на полосе движения общественного транспорта тому подобное.

Напомним, сколько стоит забрать автомобиль со штрафплощадки.